Рада ЄС схвалила виплату 3,5 мільярдів євро країнам Європи, які приймають біженців з України

Сотні тисяч українських громадян буди змушені шукати безпеки в Європі. Країни, які гостинно відкрили двері для українців, отримають допомогу від ЄС.

Рада Євросоюзу прийняла рішення видітити кошти країнам, які прийняли біженців з України. Посли ЄС проголосували за відповідне рішення.

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Допомога від ЄС

Країнам ЄС, які відкрили свої двері, нададуть фінансову допомогу на суму в 3,5 мільярда євро. Додаткове фінансування цих країн має бути втілене в терміновому порядку.

Ця допомога полегшить тиск на бюджети цих країн, щоб вони могли впоратися з напливом українців, яким потрібен безпечний притулок

Окрім того, погоджено систему виплат на особу для легшого та швидшого використання коштів. Сума виплати встановлюється на рівні 40 євро на тиждень, її можна використовувати впродовж 13 тижнів.

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