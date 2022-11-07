Рада Європи вперше за 17 років проведе саміт через Росію та війну: коли він відбудеться

Рада Європи збереться на саміт через напад Росії на Україну. Це буде четвертий в історії саміт Ради Європи в історії.

Про те, що країни Європи зберуться на саміт, оголосила прем’єрка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

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Коли відбудеться саміт Ради Європи

Четвертий в історії саміт в історії Ради Європи відбудеться у травні 2023 року. Він пройде у Рейк'явіку.

Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року. Це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права,

– сказала вона.

Рада Європи Це міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини й свободи для своїх громадян.

На відміну від самітів лідерів ЄС, G7, G20, які проходять регулярно, в історії Ради Європи було всього три саміти. Перший саміт відбувся у Відні у 1993 році, другий – у Страсбурзі у 1997 році, третій – у Варшаві у 2005 році.

Росію виключили з Ради Європи

У 2014 році після анексії Криму Рада Європи тимчасово призупинила членство Росії у Раді Європи, але не виключала її.

У 2019 році країну-агресорку повернули назад без жодних передумов.

16 березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну, Росію виключили з Ради Європи. Перед будівлею Ради Європи не тільки зняли прапор Росії, але й викопали флагшток.

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