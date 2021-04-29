У Раді Європи закликали Україну розслідувати "білоруський слід" у вбивстві Шеремета

Рада Європи закликала українську владу врахувати свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета. Раніше оприлюднили відповідні плівки про це.

Так, у Раді Європи звернули увагу на нові деталі справи. Про це мовилось у доповіді Платформи.

До теми Білоруський інформатор дав цікаві свідчення у справі Шеремета, – Аваков

У світлі нових свідчень про можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Павла Шеремета ми закликаємо українську владу провести нове розслідування щодо обставин навколо цього убивства,

– зауважили в доповіді.

Звернення щодо журналістів

Статистика свідчить, що, починаючи з 2015 року, на Платформі зареєстрували 60 повідомлень про загрозу безпеці або діяльності журналістів в Україні. Серед них 7 повідомлень надійшло з території тимчасово окупованого Криму та 3 випадки – з Донбасу.

У Раді Європи також нагадали про 5 випадків ув'язнення журналістів та 5 вбивств.