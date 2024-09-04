Рада закінчила засідання, не розглянувши звільнення Кулеби

4 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку низки міністрів. Однак звільнення Дмитра Кулеби не розглянули.

Вчора, 3 вересня, низка міністрів подали заяви про відставку. Серед них був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За відставку Кулеби не голосували

4 вересня народні депутати провели голосування за звільнення урядовців. Одних із них більшістю голосів відправили у відставку, а інші змогли зберегти посаду.

За звільнення Дмитра Кулеби, як повідомляє нардеп Ярослав Железняк, голосування взагалі не було.

Спершу у Раді зупинили розгляд заяв і оголосили перерву. Железняк зазначив, що проти голосування за відсторонення Кулеби виступила правляча партія, усвідомивши, що воно провалиться.

Пізніше нардеп уточнив, що звільнення Кулеби з посади Міністра закордонних справ України було терміново відкликано. Наразі він залишається в уряді.

Нагадаємо, що 4 вересня на засіданні парламенту були підтримані звільнення:

Камишіна з посади Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (243)

Стефанішиної з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (241)

Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України (244)

Малюськи з посади Міністра юстиції України (249)

Провалилося голосування за відставку Ірини Верещук, Віталія Коваля, Мар'яни Безуглої.