Рада збереться на позачергове засідання, щоб просити статус головного партнера США

Парламентарі, які вже повернулися до роботи після літніх канікул, зберуться на позачергове засідання 8 вересня. Станеться це відразу після завершення чергового.

Як сказала прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній, відповідне розпорядження вже підписав Дмитро Разумков.

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Яке питання розглянуть на позачерговому засіданні

Туній зауважила, що позачергове засідання скликали на вимогу 153 народних депутатів. На порядку денному – проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу США. У ньому мовиться про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Цей статус не заважає Україні йти у НАТО. Натомість він продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у східній Європі.

Додамо, що ще у червні 2021 року на саміті НАТО держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати для зближення.

Що передбачає статус союзника США поза НАТО