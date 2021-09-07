Рада збереться на позачергове засідання, щоб просити статус головного партнера США
Парламентарі, які вже повернулися до роботи після літніх канікул, зберуться на позачергове засідання 8 вересня. Станеться це відразу після завершення чергового.
Як сказала прессекретарка голови Верховної Ради Ольга Туній, відповідне розпорядження вже підписав Дмитро Разумков.
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Яке питання розглянуть на позачерговому засіданні
Туній зауважила, що позачергове засідання скликали на вимогу 153 народних депутатів. На порядку денному – проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу США. У ньому мовиться про надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.Зверніть увагу! Цей статус не заважає Україні йти у НАТО. Натомість він продемонструє Кремлю, що Україна є ключовим союзником США у східній Європі.
Додамо, що ще у червні 2021 року на саміті НАТО держави запевнили, що підтримують бажання України долучитися до Північноатлантичного Альянсу. У відповідь президент Володимир Зеленський закликав назвати конкретні дати для зближення.
Що передбачає статус союзника США поза НАТО
- Це є частиною системи американських військово-політичних альянсів. Згідно з угодою, воєнний напад на союзників Штатів означає напад безпосередньо на США. Такі угоди часто позначаються як гарантії безпеки.
- Крім того, США надають своїм союзникам допомогу в розбудові сил і засобів оборони. Найбільш відома частина такої допомоги – постачання озброєнь і військової техніки.