Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути питання ФОПів
21 вересня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Нардепи зберуться на позачергове засідання Ради 23 вересня. Його проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.
Спікер Ради Дмитро Разумков надіслав листа про позачергове засідання. Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
До речі "Слуги народу" розглядають три кандидатури на голову апарату Ради: відомі прізвища
Стосується скасування РРО
Арахамія розповів, що Дубінський 3 – 4 місяці тому збирав підписи для засідання щодо законопроєкту про ФОПи. Політик розповів, що ініціатива стосується скасування РРО для ФОПів.
Ну ми цього робити не будемо. Я вам це уже можу заявити. Ми його приймали з такими боями, щоб потім відмінити? Я не розумію,
– наголосив Арахамія.
РРО для ФОПів: що відомо
- У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про застосування касових апаратів.
- Відтак всі підприємства, що пов'язані з торгівлею, громадським харчуванням або наданням послуг повинні мати фізичний або електронний касовий апарат.
- Однак 1 грудня 2020 року парламент проголосував за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов'язкових касових апаратів для підприємців.
- Раніше підприємці протестували під Верховною Радою. Вони вирушали навіть до Офісу Президента з вимогою, зокрема, скасувати обов'язкове запровадження РРО.