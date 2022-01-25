Рада збільшила ліміт оподаткування на інтернет-покупки за кордоном: скільки доведеться платити

Народні депутати прийняли у другому читанні та в цілому збільшення ліміту оподаткування міжнародних посилок. Він зріс зі 100 до 150 євро.

Відповідні зміни до законопроєкту №4278 підтримали під час засідання Верховної Ради 25 січня.

Читайте також Верховна Рада звернулась до ООН та ЄС через шантаж Росії

247 – "за". Рішення прийнято!

– підсумував Руслан Стефанчук.



Рада збільшила ліміт оподаткування на інтернет-покупки за кордоном / Скриншот з відео

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт збільшує базу оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу одержувача – фізичної особи зі 100 євро до 150 євро.

Варто зазначити, що згідно з документом, оподатковуватися буде лише "частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті".

Метою є вдосконалення, здешевлення та підвищення ефективності здійснення адміністрування податку на додану вартість щодо операцій із ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, а також спрощення сплати цього податку,

– мовиться у пояснювальній записці.

Пропонується також встановити можливість відстрочення сплати податку протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Відповідальними за нарахування та сплату ПДВ, якщо товар приходить в Україну через поштові служби, будуть самі оператори поштового зв'язку.