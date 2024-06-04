Верховна Рада змінила склад новоствореної ТСК щодо фортифікацій і дронів
4 червня 2024, 16:27Читать новость на русском
Верховна Рада змінила склад тимчасової спеціальної комісії з будівництва фортифікаційних споруд і закупівлі безпілотних літальних апаратів.
Замінено двох членів комісії
З її складу вивели Єлизавету Богуцьку та Віталія Борта та ввели Ігоря Мурдія та Дмитра Разумкова. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Дивіться також Уряд продовжив відстрочку від мобілізації ще на 3 місяці
"Як і анонсував, Рада змінила склад новоствореної ТСК по фортифікаціях та дронах. За – 297", – повідомив Железняк.
Він зазначив, що у фракції "Слуга народу" нардепа Єлизавету Богуцьку замінюють на Ігоря Мурдія, а також члена екс-ОПЗЖ Віталія Борта виводять зі складу комісії. Замість нього буде Дмитро Разумков.
Результати голосування / Фото Ярослава Желазняка
Що відомо про комісію
- Верховна Рада 22 травня проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів.
- Таке рішення підтримали 277 депутатів. Головою комісії став Микола Задорожній від "Слуги народу".
- 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що від початку цього року уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.