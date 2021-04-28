Рада збирається на позачергове засідання: розглянуть призначення міністра енергетики та тарифи

Спікер Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових засідань Верховної Ради 29 квітня. На першому розглядатимуть одне питання, а на другому – 19.

Спершу народні депутати розглянуть постанову № 5382 про звернення до уряду щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

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На другому засіданні розглянуть 19 питань

Друге позачергове засідання скликають на 16:15, на ньому розглянуть призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Окрім цього, нардепи розглянуть ще інших 18 питань:

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (№ 5308);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (№ 4382);

проєкт Постанови Верховної Ради України про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (№ 5426);

проєкт Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (№ 5377);

проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень (№ 5157);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (№ 5158);

проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (№ 5058);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (№ 4555);

проєкт Закону України про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (№ 2683);

проєкт Закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини (№ 4265);

проєкт Закону України про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" (№ 4375);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (№ 5309);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (№ 4318);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (№ 4162);

проєкт Закону України про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) № 3715);

проєкт Закону України про внесення змін Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг (№ 2673);

проєкт Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва" (№ 5301);

проєкт Закону України про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (№ 5173).