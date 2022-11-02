Кадрові перестановки в Кабміні: одного з міністрів збираються звільнити

Верховна рада може звільнити міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Це Міністерство планують об'єднати з Мінінфраструктури.

Чернишов нібито очолить НАК "Нафтогаз". Про це повідомили джерела в "Слузі народу".

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Кадрові зміни

Натомість міністра інфраструктури Олексія Кубракова підвищать до віцепрем'єра. Такі кадрові зміни начебто розглядали ще кілька тижнів тому.

Втім не поспішали, поки не буде вирішено питання про звільнення Юрія Вітренка з "Нафтогазу". За даними НАК, Вітренко буде не посаді до 3 листопада включно. Нагадаємо, Кабмін звільнив Вітренка 1 листопада.

Нардеп Ярослав Железняк й раніше зазначав, що посаду Вітренка займе Чернишов. Його мають призначити до кінця цього тижня.

Що відомо про Чернишова

Олексій Чернишов став міністром громад і територій у березні 2020 року. Депутати Верховної Ради більшістю проголосували за призначення нового уряду. До він працював головою ОДА Київської області.

Чернишов родом із Харкова. До початку політичної кар'єри був відомий як підприємець та інвестор, зокрема засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.

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