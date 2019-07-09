Рада НАТО перенесла візит в Україну: причина і нова дата

Візит Північноатлантичної ради НАТО в Україну на чолі з генеральним секретарем Єнсом Столтебергом, що мав відбутися у липні, перенесено на осінь. Усе через парламентські вибори в Україні.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе розповіла, що скоріш за все, візит перенесли на жовтень цього року, пише "Інтерфакс".

Читайте також: Зеленський пообіцяв винести питання вступу до НАТО на референдум

Північноатлантична рада мала приїжджати 9-10 липня. І у зв’язку з нашими виборами вони ухвалили рішення перенести приїзд на пізніший термін. Швидше за все, це відбудеться в жовтні,

– сказала чиновниця.

За словами віце-прем'єрки, наразі остаточну дату ще не затвердили. Проте, українська сторона орієнтується на візит Ради НАТО ще цього року.

Північноатлантична рада – ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.

Зауважимо, під час першого закордонного візиту до Брюсселя президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ запрошує і чекає на приїзд Північноатлантичної ради НАТО в Україну в липні.

Чи підтримують українці вступ в НАТО?Згідно з результатами дослідження, яке проводив "Центр стратегічного розвитку територій" 14-30 травня 2019 року, загалом 62% українців підтримують вступ до НАТО, а 21% респондентів – проти такої політики.



Зокрема, 57% українців вважають членство в НАТО основною гарантією національної безпеки України, 8% вважать, що таким гарантом безпеки може бути військовий союз з РФ, а ще 17% кажуть, що гарантією нацбезпеки може бути позаблоковий статус.



Найбільшу підтримку членству у НАТО висловили жителі західних областей (76%), а найменшу (37%) – на Донбасі.



Скільки українців підтримують вступ України до НАТО: інфографіка 24 каналу