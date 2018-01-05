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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Рада продовжила мораторій на планові перевірки бізнесу

19:57, сьогодні 1745 Читать новость на русском
Мораторій на перевірки бізнесу продовжили
Мораторій на перевірки бізнесу продовжили

Мораторій на перевірки органами державного нагляду українських підприємств продовжений до 31 грудня 2018 року.

Дана норма закріплена в Законі "Про державний бюджет на 2018 рік", повідомляють "Факти".

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При цьому позапланові заходи державного нагляду (контролю) будуть здійснюватися органами державного нагляду (контролю) тільки за таких умов:

за погодженням Державної регуляторної служби;
за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення перевірки за його бажанням;
за рішенням суду;
в разі аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;
в разі події, що має значний негативний вплив (відповідно до критеріїв, затверджених КМУ) на права, законні інтереси, життя і здоров'я людини, захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави;
для перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

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Теги: Бізнес
Джерело: 24 Канал
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