Рада продовжила мораторій на планові перевірки бізнесу

Мораторій на перевірки органами державного нагляду українських підприємств продовжений до 31 грудня 2018 року.

Дана норма закріплена в Законі "Про державний бюджет на 2018 рік", повідомляють "Факти".

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При цьому позапланові заходи державного нагляду (контролю) будуть здійснюватися органами державного нагляду (контролю) тільки за таких умов:

за погодженням Державної регуляторної служби;

за письмовою заявою суб'єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення перевірки за його бажанням;

за рішенням суду;

в разі аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання;

в разі події, що має значний негативний вплив (відповідно до критеріїв, затверджених КМУ) на права, законні інтереси, життя і здоров'я людини, захист навколишнього середовища та забезпечення безпеки держави;

для перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

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