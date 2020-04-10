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      Рада розгляне зміни до бюджету: чи вплинуть вони на проведення місцевих виборів

      - Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Getty images

      Внесення змін до держбюджету-2020 не впливає на проведення місцевих виборів в Україні, запланованих на 25 жовтня. Щоправда, сума, яка передбачена на їх проведення, значно зменшиться.

      Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 квітня під час брифінгу після наради з керівниками депутатських фракцій і груп.

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      Якщо говорити про бюджет, який передбачений на місцеві вибори, то цифра була 2,2 мільярда гривень, зараз вона залишається на рівні одного мільярда. Це не впливає на проведення виборів,
      – наголосив він.

      Спікер додав: коли Україна врешті вийде з карантину і буде готуватися до місцевих виборів, Верховна Рада і уряд будуть готові "забезпечити фінансовими ресурсами проведення місцевих виборів".

      Що треба знати про місцеві вибори 2020?Чергові місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад.

      Участі у чергових виборах не братимуть лише ті населені пункти, які сформували свої органи місцевого самоврядування після 2015 року – у межах закону про децентралізацію влади та утворенням ОТГ.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет 2020 Бюджет Місцеві вибори 2020 Дмитро Разумков Верховна Рада
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