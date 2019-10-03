12:11
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Рада зробила перший крок до ухвалення закону про столицю

      39 Читать новость на русском
      Рада зробила перший крок до ухвалення закону про столицю

      Депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили проєкт закону про місто Київ – столицю України, що має номер №2143-3. Таким чином, документ взято за основу. Відповідно до нього, повноваження та посади київського міського голови і голови КМДА розподіляються.

      Законопроєкт про столицю підтримали 244 парламентарі, водночас 60 висловилися проти, 30 утрималися та 53 не голосували. Загалом взяли участь у голосуванні 387 осіб.

      Цікаво! Посади голови КМДА може не бути в новому законі про столицю

      Найбільше голосів було від "слуг народу" - 234, також проєкт закону підтримали 10 позафракційних нардепів. Натомість проти висловилися 19 парламентарів від "Опоплатформи – За життя", 23 – від "Європейської солідарності", 1 – від "Батьківщини" та 15 – від "Голосу".

      Закон про столицю, Київ, Рада
      Як голосували фракції за закон про стлицю

      Новина доповнюється 

      blog_ava
      Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?
      сьогодні
      24509
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Новини Києва
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 371
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 3523
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      470
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1273
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 2870
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук