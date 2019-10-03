Рада зробила перший крок до ухвалення закону про столицю

Депутати Верховної Ради у першому читанні схвалили проєкт закону про місто Київ – столицю України, що має номер №2143-3. Таким чином, документ взято за основу. Відповідно до нього, повноваження та посади київського міського голови і голови КМДА розподіляються.

Законопроєкт про столицю підтримали 244 парламентарі, водночас 60 висловилися проти, 30 утрималися та 53 не голосували. Загалом взяли участь у голосуванні 387 осіб.

Цікаво! Посади голови КМДА може не бути в новому законі про столицю

Найбільше голосів було від "слуг народу" - 234, також проєкт закону підтримали 10 позафракційних нардепів. Натомість проти висловилися 19 парламентарів від "Опоплатформи – За життя", 23 – від "Європейської солідарності", 1 – від "Батьківщини" та 15 – від "Голосу".



Як голосували фракції за закон про стлицю

Новина доповнюється