Радбез ООН проголосував за проведення спецзасідання Генасамблеї: 3 країни утримались

28 лютого 2022 , 01:07
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Джерело:

пресслужба Верховної Ради

Рада Безпеки ООН проголосувала за проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН. На ньому мають засудити агресію Росії проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Верховної Ради України о 00:10 28 лютого. 

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Які країни утримались 

За проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України проголосували 11 з 15 країн-членів, проти – Росія. Водночас 3 країни утрималися: 

  • Китай;
  • ОАЕ;
  • Індія.

Нагадаємо, що раніше Пекін наголосив на важливості припинення війни Росії з Україною шляхом переговорів. Лідер Китаю наголосив, що необхідно відмовитись від "менталітету холодної війни" та поважати інтереси безпеки.

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Автор: Тетяна Сукач