Радбез ООН збереться, щоб обговорити виконання мінських домовленостей

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй має намір провести засідання щодо мінських домовленостей. Зустріч у форматі відеозв'язку запланована на 11 лютого.

Джерело: Програма засідань Радбезу ООН

Про засідання щодо мінських домовленостей свідчить оприлюднена програма Ради безпеки на лютий 2021 року.

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Деталі зустрічі Радбезу ООН

У зв'язку з 6-ю річницею підписання комплексу заходів щодо виконання мінських угод Радбез ООН збереться на зустріч.

Згідно з поширеним документом, вона пройде 11 лютого у відкритому форматі шляхом відеозв'язку.

Російські ЗМІ повідомляють, що ініціатором проведення засідання щодо мінських домовленостей є Росія.

Що відомо про мінські домовленості

Це узагальнювальний термін на позначення 3 спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі: мінського протоколу, меморандуму про виконання положень протоколу, комплексу заходів щодо виконання мінського протоколу.

Угоди є передусім політичними, а не юридично обов'язковими документами.

Зокрема, вони передбачають негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Детальніше читайте тут.

У лютому в Радбезі ООН головує Велика Британія.