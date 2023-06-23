Радбез ООН терміново збирається на засідання на тлі загрози теракту на Запорізькій АЕС
Джерело:Укрінформ
Рада Безпеки ООН 23 червня збереться для обговорення ситуації в Україні. На порядку денному будуть наслідків підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.
Засідання відбудеться за ініціативою США та Албанії. Від ООН доповідатиме заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло.
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США скликають Радбез ООН
Як зазначили в секретаріаті Радбезу, Дікарло надасть оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні.
Заплановане зібрання на 17:00 за київським часом. У розкладі засідань Радбезу питання називається "підтримання миру та безпеки України".
За даними секретаріату, Росія, зі свого боку, надіслала запит на проведення наступного тижня окремого засідання для чергового обговорення "західних поставок зброї Україні та їхніх наслідків для дипломатичних зусиль з урегулювання української кризи".
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Росія готує теракт на Запорізькій АЕС
- У червні Росія продемонструвала, що здатна спричинити екологічну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Військова ціль окупантів полягала в тому, щоб завадити контрнаступу України.
- Тепер же Кремль готується до провокацій на Запорізькій АЕС чи "Кримському титані". У планах Москви за будь-яку ціну заморозити війну в Україні на тлі просування українських військ на передовій.
- Нещодавно глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його словами, був замінований охолоджувач, виведення з ладу якого може спричинити значні проблеми.
- Після цього президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.
- На тлі загрози російського теракту на Запорізькій АЕС в Україні готуються до ліквідації потенційних наслідків катастрофи. Для цього в Україні вже розгорнули відповідні штаби.