Радбез ООН терміново збирається на засідання на тлі загрози теракту на Запорізькій АЕС

Рада Безпеки ООН 23 червня збереться для обговорення ситуації в Україні. На порядку денному будуть наслідків підриву Росією Каховської греблі та загрози теракту на Запорізькій АЕС.

Засідання відбудеться за ініціативою США та Албанії. Від ООН доповідатиме заступниця генерального секретаря з політичних питань Розмарі Дікарло.

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Як зазначили в секретаріаті Радбезу, Дікарло надасть оновлену інформацію про безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Заплановане зібрання на 17:00 за київським часом. У розкладі засідань Радбезу питання називається "підтримання миру та безпеки України".

За даними секретаріату, Росія, зі свого боку, надіслала запит на проведення наступного тижня окремого засідання для чергового обговорення "західних поставок зброї Україні та їхніх наслідків для дипломатичних зусиль з урегулювання української кризи".

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