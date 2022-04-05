У Раді безпеки ООН показали моторошне відео із закатованими росіянами людьми
Джерело:Суспільне
Жахливі злочини росіян в Україні жахнули увесь світ. Історія Бучі, Ірпеня, Маріуполя та інших українських міст показали наміри Росії щодо всього цивілізованого світу.
Сьогодні, 5 квітня, відбулося засідання Ради безпеки ООН. Росія намагалася переконати всіх, що кадри з Бучі – фейк, але їм ніхто не повірив. Натомість президент України Володимир Зеленський закликав реформувати ООН, забрати у Росії право вето, а також розповів, що коїть Росія в Україні.
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Моторошне відео у Радбезі ООН
Під час засідання учасникам Ради безпеки ООН показали кадри злочинів російських окупантів в Україні. На страшні світлини дивитися невимовно важко, але потрібно.
Увесь цивілізований світ побачив, що коїть Росія в Україні та до чого буде призводити зволікання у рішеннях та діях, які назавжди зупинять агресора.
Кадри злочинів Росії в України, які показали Радбезу ООН: відео
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