Радбез ООН проведе екстрене засідання через падіння літака Іл-76 в Росії
Рада Безпеки ООН сьогодні, 25 січня проведе екстрене засідання через катастрофу військово-транспортного літака Іл-76. Відповідний запит зробила країна-агресорка, а до цього голова російського мзс Сергій Лавров звинуватив Україну у здійсненні "терористичної атаки".
Крім падіння Іл-76, на Радбезі ООН обговорять ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Власне, це буде тема першого засідання, пише видання "Голос Америки".
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Раніше експерти МАГАТЕ повідомили, що російські війська знову замінували ЗАЕС, а також регулярно переривається електропостачання станції. Росіяни не розробили план технічного обслуговування у 2024 році.
Перше засідання Ради безпеки, що стосуватиметься ЗАЕС, буде закритим і розпочнеться о 22:00 за київським часом, друге, на запит Росії, – орієнтовно опівночі за Києвом,
– ідеться у повідомленні.
Зазначають, що Росія 24 січня запросила провести термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку із падінням військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області Росії. Лавров бажав особисто взяти в ньому участь.
Франція, яка головує у Радбезі, відхилила запит і призначила екстрене засідання на наступний день.
Авіакатастрофа Іл-76 у Росії: головне
- Після того, як військовий літак Іл-76 упав в Бєлгородській області, джерела у ЗСУ повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300, які ворог використовує для обстрілів Харківщини.
- Водночас у міноборони країни-агресора стверджують, нібито в літаку "перебували 65 полонених українських військовослужбовців", а також шестеро членів екіпажу і троє супровідників.
- В ГУР розповіли, що на борт цього літака мали сісти VIP-представники військово-політичного керівництва Росії. Однак в останню мить фсб наказала їм використати інші види транспорту.
- Щодо інформації про військовополонених, яку наразі поширює російська пропаганда, у ГУР МО наголосили, що ведеться слідство, перевіряються різні версії того, що сталось.
- Справа на особистому контролі президента Володимира Зеленського.
- Також українська розвідка повідомила, що Росія не робила жодних запитів на "режим тиші". За безпеку військовополонених відповідальна держава, яка їх утримує.
- Українська сторона зі свого боку забезпечила безпеку російським полоненим та доставила їх до місця обміну.
- Практика безпідставних звинувачень та викривлення фактів не є новою для Росії. Терористи уже намагались перекинути відповідальність за теракт в Оленівці на Україну. Росіяни і цього разу намагаються "зіграти життями українських полонених".