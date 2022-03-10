У Раді хочуть запровадити дистанційне голосування

Верховна Рада України може перейти на дистанційне голосування. Відподний законопроєкт як автор підписав 241 народний депутат.

На важливості запровадження нової форми голосування наголосив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Він зауважив, це допоможе в ті моменти, коли парламент не зможе зібратися з якихось причин.

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"Це потрібно на форс-мажорний випадок", – наголосив політик.

За його словами, дистанційне голосування будуть використовувати у важливих питаннях, але ці питання не мають стосуватись змін до Конституції, будь-яких питань, які пов'язані з мирним процесом, з мирними договорами. Це не може стосуватися імпічменту президента і зміни керівництва парламенту.

Дистанційне голосування потрібне в умовах агресії Росії

Він підкреслив, що всі депутати працюють, при чому значна частина – на блокпостах та у теробороні.

"Враховуючи логістичну ситуацію в Україні, позачергові засідання точно будуть оголошуватися в такий термін, щоб депутати встигли доїхати до його місця проведення. І ми розуміємо, що зараз будь-які переміщення по Україні – це 2 – 3 доби, враховуючи комендантські години, блок-пости тощо", – зазначив заступник голови Верховної Ради.

Важливо організовувати дистанційні голосування з надважливих питань в умовах агресії Росії,

– сказав Корнієнко.

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