Рада найближчим часом може розглянути декілька кадрових питань, – Корнієнко

Верховна Рада найближчим часом може розглянути кілька кадрових питань. Усе через те, що в уряді є декілька вакантних місць.

Кадрові питання можуть бути вирішені протягом найближчих пленарних тижнів. Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко, передає 24 Канал.

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"Ми завжди готові до будь-яких кадрових рішень"

Корнієнко розповів, що уряд має кілька вакантних посад, і їх призначення може обговорюватися на найближчих пленарних засіданнях.

Нардеп наголосив на тому, що парламент завжди готовий до прийняття рішень щодо кадрових питань. Він згадав приклад швидкого звільнення Олександра Кубракова та висловив переконання, що подібні рішення можуть бути ухвалені найближчим часом.

І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно,

– зазначив Корнієнко.

Перший віцеспікер повідомив, що уряд ухвалив рішення щодо звільнення Кубракова з посади з метою утворення нових міністерств. Також він зауважив, що в уряді є ті, хто досить довго є на посаді виконувача обов'язків.

"Це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і звичайно тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства", – розповів депутат.

Також однією з причин розгляду кадрових змін уряду, за словами першого віцеспікера, є необхідність утворення нових міністерств.

І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату,

– сказав Корнієнко.

Наразі, за словами Корнієнка, немає конкретних кандидатів на посади голів цих міністерств, але ситуація може змінитися протягом найближчих днів. Парламент очікує подання відповідних кандидатур від монобільшості.

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