У Раді пригрозили через відмови в розрахунку картками
Джерело:телеграм Данила Гетманцева
В Україні під час війни часто не можуть зняти готівку, а в окремих магазинах відмовляються розраховувати карткою. В українському парламенті кажуть, що за це окремих підприємців та торгові мережі каратимуть.
Про наслідки таких зловживань розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він запевнив, що кожен українець має право розраховуватись карткою.
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Влада реагуватиме на відмову розрахунку через термінал
Будемо реагувати на кожен випадок відмови у розрахунку через термінал як продавців, так і постачальників,
– написав Гетманцев.
Аби тримати ситуацію під контролем, створили спеціальний бот @pos_terminals_bot. Сюди можна надсилати інформацію щодо недобросовісних представників бізнесу (найменування, адресу, ЄДРПОУ тощо).