Раді рекомендують схвалити законопроєкт Зеленського про утворення тероборони

Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроєкт Володимира Зеленського №5557 про основи національного спротиву. Він передбачає створення територіальної оборони.

Відповідну рекомендацію парламенту надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Читайте також Що таке національний спротив, який хоче законодавчо визначити Зеленський

Раді рекомендують схвалити законопроєкт про тероборону

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроєкт за основу,

– йдеться у повідомленні.

Основний пункт цього документу – створення ефективної територіальної оборони.

Очікується, що ухвалення проєкту закону дозволить вирішити завдання щодо залучення усього суспільства до протидії загрозам національній безпеці та відбиття агресії зі сторони іншої держави. А також забезпечить вироблення на державному рівні чіткої політики, спрямованої на організацію в Україні національного спротиву.

Документ передбачає визначення завдань територіальної оборони, руху опору і підготовки громадян України до національного спротиву.