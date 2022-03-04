З Ради викрали картку Медведчука та підпалили її: ефектне відео

З Верховної Ради невідомі викрали картку для голосування народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Її символічно та ефектно підпалили просто на вулиці.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Желєзняк.

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За його словами, анонімні месники позбавили колаборанта (Медведчука) права голосу у Раді, викравши його картку для голосування.

А знищити її вирішили символічно – підпалили на символіці "Сбербанку".

Підпалили картку Медведчука з Ради: дивіться відео



Додамо, що кум Путіна Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту. Нацполіція не знайшла нардепа від "ОПЗЖ" на місці. Журналістам напередодні цю інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора.

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