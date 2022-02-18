У Раді виступила делегація Польщі і заслухають Резнікова та Шмигаля: онлайн-трансляція

18 лютого 2022 , 10:20
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У Верховну Раду прибула делегація Польщі. Також там виступатимуть Олексій Резніков та Денис Шмигаль.

У залі Верховної Ради українські та іноземні політики зібрались 18 лютого. Зокрема в цей день запланована година запитань до уряду.

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Рада заслухає прем'єра та міністра оборони

У Верховній Раді виступила делегація Польщі. Зокрема маршалок Сентату Польщі.

Верховна Рада: дивіться прямий ефір

 