У Раді виступила делегація Польщі і заслухають Резнікова та Шмигаля: онлайн-трансляція
18 лютого 2022 , 10:20Читать новость на русском
У Верховну Раду прибула делегація Польщі. Також там виступатимуть Олексій Резніков та Денис Шмигаль.
У залі Верховної Ради українські та іноземні політики зібрались 18 лютого. Зокрема в цей день запланована година запитань до уряду.
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У Верховній Раді виступила делегація Польщі. Зокрема маршалок Сентату Польщі.
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