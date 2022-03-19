У Раді закликають світ відреагувати на вбивства та викрадення представників медіа

Країна-агресорка не покидає спроб приховати правду від світу про війну проти України. Представники медіа, ризикуючи своїм життям, доносять до суспільства інформацію про ситуацію.

Втім, зараз почастішали вбивства чи викрадання працівників ЗМІ. Тому Комітет з питань свободи слова Ради закликає світове суспільство відреагувати на це.

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Так, у Комітеті зазначили, що ворог продовжує спроби приховати від світу правду про війну в Україні, зокрема численні вбивства мирних мешканців, дітей та звірства на порушених захоплених територіях.

Внаслідок цього почастішали вбивства чи викрадання представників медіа. Комітет із питань свободи слова вбачає в цьому ознаки системності і закликає світову спільноту відреагувати на це,

– йдеться у повідомленні.

Також закликали представників звертатися безпосередньо до них або на електронну адресу: komitet.svoda.slova@gmail.com.

Імена журналістів, які загинули через війну Росії проти України

Журналіст Віктор Дудар – загинув під час бойових дій під Миколаєвом.

Телеоператор Live Євген Сакун – загинув під час ракетного обстрілу в Києві.

Американський журналіст та колишній автор NYT Брент Рено – був убитий в Ірпені, його розстріляли російські військові.

Журналісти щодня борються на інформаційному фронті. Є й ті, що працюють на полі бою, ризикуючи своїм життям. Щоб убезпечити журналістів, Збройні сили України попросили ЗМІ позначати службові автівки винятково написом "PRESS".

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