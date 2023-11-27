У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади в оборонному комітеті

27 листопада Верховна Рада зареєструвала постанову. У ній йдеться про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступника глави Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

26 листопада Мар'яна Безугла написала у своєму фейсбуці допис, який розбурхав громадськість. У ньому звинуватила Залужного у тому, що не показав "план" на 2024 рік, а також закликала військове керівництво піти. А вже 27 листопада у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання її з посади заступника глави Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Проєкт постанови подав однопартієць

Відомо, що проєкт постанови №10295, а подав його 27 листопада народний депутат Ігор Кривошеєв з фракції "Слуга народу". Він також написав у своєму фейсбуці допис, відреагувавши на опальну заяву Безуглої.

Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка. Зареєстрував постанову про її звільнення!

– написав нардеп Ігор Кривошеєв.



Проєкт постанови з проханням відсторонити Безуглу / Фото з фейсбуку Кривошеєва

Що написала Безугла

У своєму фейсбуці вона написала допис, у якому звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він не надав плану на 2024 рік. Також запевнила, що військове керівництво нашої країни має піти.

Так, Головнокомандувач ЗС України не зміг надати план задуму на 2024. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Ця проблема наростала влітку, як на Ставці, так і в Парламенті при плануванні бюджету на 2024,

– написала Безугла.



Допис Безуглої, присвячений Залужному та керівництву війська / Скриншот

Народна депутатка та заступниця глави Комітету зазначила, що якщо наразі ситуація така, що військове керівництво не здатне надати жодного задуму на 2024 рік, а всі мобілізаційні пропозиції зводяться до потреби набирати більше людей без пропозицій щодо змін системи ЗСУ, то "таке керівництво має піти".