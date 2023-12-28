У Брянській області палає радіозавод "Стріла": окупанти бідкаються про "обстріл з РСЗВ"
У Росії не буває жодного дня без потужних пожеж, вибухів та цвітіння свіженької "бавовни". Так, 28 грудня у Брянській області палав черговий промисловий об'єкт росіян.
Згодом стало відомо, що мовиться про радіозавод "Стріла". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Радіозавод "Стріла" горить у Брянській області
Російські пропагандисти повідомили, що радіозавод "Стріла" розташований у населеному пункті Суземка у Брянській області. Очевидці розповіли, що спочатку там пролунали вибухи, а згодом на місці прильоту спалахнула пожежа.
У Брянській області спалахнула пожежа на радіозаводі "Стріла": дивіться відео
Пропагандисти також зазначили, що внаслідок пожежі постраждала 45-річна жінка. Їй буцімто у спину прилетів уламок, тому її ушпиталили медики, де "надали всю необхідну допомогу".
У Брянській області була пожежа на радіозаводі "Стріла" / Фото з російських телеграм-каналів
Крім того, місцеві ЗМІ розповіли, що уламки також нібито прилетіли у будинок, де також почалася пожежа. Наразі достеменно невідомо, чи ліквідували вогонь пожежники. Пошкоджень також, імовірно, зазнали адміністративна будівля і торговельна точка у селищі Суземка.
У Суземці також у небі стояв чорний стовп диму: дивіться відео
Примітно, що росіяни, у своєму пропагандистському дусі, одразу ж звинуватили в "обстрілі радіозаводу "Стріла" – ЗСУ". Окупанти стверджували, що туди буцімто вгатили із реактивних систем залпового вогню, адже селище Суземка розташоване за 11 кілометрів від українського кордону.
Від Суземки до українського кордону 11 кілометрів / Фото з соцмереж
Росіяни бідкалися на атаку нафтопроводу "Дружба" у Брянській області
- Російські пропагандисти 21 грудня заявили, що у Брянській області буцімто атакували нафтопровід "Дружба". Росіяни зазначали, що нафтопровід нібито обстріляли безпілотниками.
- Росіяни також зазначали, що працювала сумнозвісна російська ППО. За попередніми даними, внаслідок "атаки" нафтопровід не постраждав.
- Пропагандисти також сказали, що виявили безпілотник неподалік селища Дружба. Щоправда, жодних доказів своїх слів, як завжди, не надали.