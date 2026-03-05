Радистку Нацгвардії засудили до довічного позбавлення волі через роботу на генштаб Росії
Українську радистку засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду. Під час служби жінка працювала на росіян та передавала ворогу інформацію про підрозділи ППО.
Київський районний суд міста Харкова визнав жінку винною у державній зраді. Про це повідомив "Судовий Репортер", з посиланням на вирок.
Що відомо про радистку з Нацгвардії?
За даними слідства, у травні 2024 року жінка налагодила постійний зв'язок з офіцером головного управління генштабу Росії.
Вона передавала йому інформацію про сигнали бойового управління підрозділів протиповітряної оборони та їхнє розшифрування. Жінка також повідомляла про переміщення української військової авіації у період з 19 по 29 травня 2024 року.
Російський офіцер доручав радистці надсилати фото службового посвідчення та списків особового складу. У листуванні вона також виправдовувала тимчасову окупацію території України.
Обвинувачена у суді провину не визнала та просила її виправдати. Вона заявила, що не знала, що спілкується з представником Росії, бо той, за її словами, користувався українським номером. Вона також критикувала дії "Азову" та заявляла, що хоче повернутися до окупованого Маріуполя.
Що ще відомо про українських зрадників?
СБУ викрила російського агента, який намагався влаштуватися на оборонний завод у Запоріжжі, щоб надсилати дані про ППО ворогу. Слідчі повідомили йому про підозру в державній зраді.
Ексдепутата Олега Волошина звинувачують у державній зраді та неподанні обов'язкових декларацій. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
Правоохоронці затримали двох українців, які погодилися зареєструвати Starlink для російських окупантів за 30 доларів. Їм висунули звинувачення у державній зраді, обом загрожує довічне ув'язнення.