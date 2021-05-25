Радник Байдена пообіцяв притягти Лукашенка до відповідальності

США разом з ЄС та іншими партнерами мають намір притягнути режим Олександра Лукашенка до відповідальності. Таким чином Захід відреагує на перехоплення літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську.

Про це радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив під час розмови з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською, поінформували у Білому домі.

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Салліван ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками і партнерами залучатимуть режим Лукашенка до відповідальності,

– йдеться у повідомленні.

Водночас радник президента США засудив перехоплення літака компанії Ryanair і арешт Романа Протасевича. Штати також вимагають негайного звільнення журналіста й інших політв'язнів у Білорусі.

В адміністрації Джо Байдена додали: "Салліван заявив про рішучу підтримку Сполученими Штатами вимог білоруського народу щодо демократії, прав людини і основних свобод".

Насамкінець він наголосив, на необхідності проведення у Білорусі вільних і справедливих виборів під наглядом ОБСЄ для врегулювання критичної ситуації, яка є сьогодні в країні.

Затримання Протасевича: що відомо

Літак компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня вимушено посадили у Мінську.

Все тому, що з'явилась інформація начебто про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли. Повідомлення про потенційну небезпеку надійшло від білоруських диспетчерів.

На борту перебували 123 пасажири. Серед них ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його зняли з рейсу та затримали.

Журналісту загрожує до 15 років ув'язнення через кримінальні справи, порушені проти нього у Білорусі.

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