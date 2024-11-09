У Зеленського відреагували на заяву радника Трампа про "реалістичний мир" без повернення Криму
Старший радник Дональда Трампа Браян Ланза сказав, що США попросять Зеленського надати "реалістичну версію миру", що виключатиме повернення окупованих територій, зокрема Криму. У Володимира Зеленського категорично сприйняли цю заяву.
Наразі миру не хоче лише одна людина – це російський президент Владімір Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова радника президента України Дмитро Литвин.
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Що сказали в ОП про заяву радника Трампа
Дмитро Литвин наголосив, що проблема полягає у тому, що саме Путін хоче більше війни, більше смертей і більше захопленої землі, а не Україна.
Україна пропонує мир ще з 2022 року – є цілком реалістичні пропозиції. І це Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним, щоб просто не було чергового повторення російських ударів,
– заявив радник президента України.
Окрім того, він нагадав, що в Україні щодня тривають російські удари іранських "Шахедів" по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Також щодня ворог завдає ракетних ударів.
Литвин також підкреслив, що тепер вже і Північна Корея дала Путіну своїх солдатів для більшої війни проти України.
"Зараз у жовтні Путін витрачає найбільше своїх людей в штурмах на фронті. Про що це свідчить? Очевидно, що він хоче воювати далі", – резюмував посадовець.
До слова, радник новообраного президента США Браян Ланза сказав, що якщо президент Зеленський сідає за стіл і каже: "Ми можемо мати мир, лише якщо у нас буде Крим", то він показує, що "він несерйозний". Окрім того, Ланза цинічно заявив, що українська сторона має усвідомити, що "Криму більше немає".