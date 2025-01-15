Радник Єлизавети II був радянським шпигуном: чому від королеви це приховували

Нині покійній королеві Єлизаветі II не повідомляли деталей подвійного життя її давнього радника з питань мистецтва, що був радянським шпигуном. Палацові чиновники не хотіли додавати їй клопотів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press. Деталі стали відомі завдяки нещодавно розсекреченим документам британської розвідувальної служби МІ-5.

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Шпигун у серці британської розвідки

У вівторок, 14 січня, Національний архів Великої Британії опублікував інформацію про королівського мистецтвознавця Ентоні Бланта. Це пролило нове світло на шпигунську мережу, пов’язану з Кембриджським університетом у 1930-х роках. ЇЇ члени передавали Радянському Союзу секретну інформацію з самого центру британської розвідки.

Блант роками перебував під підозрою. Лише у 1964 році він зізнався, що під час Другої світової війни, бувши старшим офіцером МІ-5, передавав секретну інформацію радянським агентам.

Коли Блант зняв із себе цей тягар, то зізнався, що відчув "глибоке полегшення". В обмін на співпрацю йому дозволили зберегти роботу, лицарський титул і соціальний статус, при цьому королеву, ймовірно, не поінформували.

У 1972 році особистий секретар королеви Мартін Чартеріс повідомив шефу МІ-5 Майклу Хенлі, що "королева не знала" і немає сенсу розповідати їй про це. На думку Чартеріса, це лише додало б їй зайвих турбот, а вплинути на ситуацію вже неможливо.

Як королева про це дізналася

Однак уряд вирішив повідомити монарху у 1973 році, коли Блант був хворий. Вони очікували скандалу в ЗМІ після смерті мистецтвознавця, адже журналісти змогли б публікувати матеріали не боячись позовів за наклеп.

Чартеріс повідомив, що королева "сприйняла все це дуже спокійно і без здивування", бо вона пам'ятала, що Блант був під підозрою ще на початку 1950-х років. Хоча історик Крістофер Ендрю стверджує, що монарху буцімто розповідали про шпигуна у "загальних рисах" раніше.

Бланта публічно викрила прем'єр-міністерка Маргарет Тетчер у листопаді 1979 року під час виступу в Палаті громад. Його позбавили лицарського звання, але до кримінальної відповідальності так і не притягнули. Блант помер у 1983 році у віці 75 років.

Секретні документи британських спецслужб зазвичай залишаються недоступними протягом десятиліть. Деякі з уже оприлюднених матеріалів будуть представлені на виставці "МІ-5: службові таємниці", яка відкриється в Національному архіві в Лондоні в цьому році.