"Принаймні Бібі переміг": радники Трампа жартували про втечу в Ізраїль перед виборами, – NYT

За шість днів до проміжних виборів у США понад 20 провідних стратегів Дональда Трампа провели закриту відеоконференцію. Команда обговорювала розгромний сценарій та можливість отримати притулок в Ізраїлі.

Як повідомляє видання New York Times із посиланням на неназваних учасників розмови, закрита зустріч представників виборчого штабу почалася з жартів про ціанід.

Чорний гумор про похорони та втечу з країни

Головний соціолог президента США Тоні Фабріціо запитав у присутніх, чи хочуть вони спочатку "білу пігулку чи чорну".

Після цього консультант Республіканської партії з питань даних Тім Сейлер окреслив два варіанти результатів кампанії суперкомітету політичних дій MAGA Inc. вартістю 400 мільйонів доларів. Перший сценарій передбачав досягнення запланованої явки прихильників, тоді як другий вказував на повний розгром політсили.

"Я вже впорядковую свої справи. Раджу всім іншим зробити те саме", – сказав радник Трампа Джеймс Блер, який залишив Білий дім для керівництва стратегією на проміжних виборах.

За свідченнями очевидців, репліка викликала сміх, а подальша півгодинна розмова проходила в атмосфері шибеничного гумору. Стратеги обговорювали організацію похоронів, тюремний раціон, можливість отримання президентських помилувань та навіть виїзд за кордон.

"Принаймні Бібі переміг. Він нас захистить", – саркастично додав Блер, маючи на увазі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Фабріціо у відповідь також висловив припущення, що команда президента США дійсно могла б отримати притулок в Ізраїлі.

Демократи взяли під контроль обидві палати Конгресу

Побоювання команди виправдалися під час голосування 3 листопада, за підсумками якого Демократична партія здобула більшість у Сенаті, отримавши щонайменше 54 місця за необхідного 51. У Палаті представників демократи також закріпили лідерство, виборовши понад 240 місць із прохідним порогом у 218 мандатів.

Демократам вдалося переломити електоральні настрої в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, які десятиліттями підтримували виключно республіканців. Представник Демократичної партії востаннє ставав сенатором від Техасу в 1988 році, а від Канзасу – ще в 1932 році.

Сам Дональд Трамп в інтерв'ю New York Times заявив, що готовий визнати результати волевиявлення та налагодити роботу з демократами. Водночас у публікації в мережі Truth Social він зазначив, що зазнав поразки через те, що його особисто не було у виборчому списку.