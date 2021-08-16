Радником нового командувача ЗСУ став генерал, якого судили за катастрофу Іл-76

Генерала Віктора Назарова 16 серпня призначили радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він консультуватиме генерал-майора щодо політичних питань.

Що відомо про Віктора Назарова

2014 року Назаров обіймав посаду начальника оперативного штабу АТО. До 2019 року він виконував обов'язки першого заступника головнокомандувача ЗСУ.

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2019 року військовий звільнився через закінчення терміну контракту.

Збиття літака та Назаров

2014 року проти Назарова висунули звинувачення у службовій недбалості через знищення бойовиками українського військового літака Іл-76. Однак 21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд закрив справу через відсутність в діянні Назарова складу кримінального правопорушення.

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