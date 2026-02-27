Нагнітається антиукраїнський психоз, – Сікорський про політику Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обурився проросійською позицією прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він закликав експертів ЄС перевірити пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Він заявив, що звинувачення Будапешта через зупинку нафропроводу є недоречними. Про це він сказав, виступаючи у Сеймі 26 лютого.

Читайте також Рахунок на 16 мільярдів: Орбан блокує кредит Україні, бо сам хоче грошей

Що сказав Сікорський про політику Орбана?

Орбан постійно дорікає нафтопроводом "Дружба", який пошкоджений російськими обстрілами. Однак Сікорський наголосив, що його стан мають оцінювати експерти ЄС, а не уряд Угорщини.

Це питання має бути вирішене. Експерти ЄС повинні поїхати туди та достовірно оцінити: це політика чи російський удар,

– обурився міністр.

Також він заявив, що бачив фото пошкодженого нафтопроводу під час поїздки до Києва.

У ЗМІ, контрольованих угорським урядом, нагнітається антиукраїнський психоз. Це відчайдушні кроки популістського уряду, який будує свою політику на атаках проти жертви агресії,

– заявив Радослав Сікорський.

Він зауважив, що всі вимоги Орбана будуються на антиукраїнській риториці. Міністр додав, що не впізнає свого колишнього колегу, адже вони разом навчалися в коледжі.

Що відомо про політику Угорщини?