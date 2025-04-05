Їхав із сім’єю в авто: у Кривому Розі Росія вбила 7-річного Радислава

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 4 квітня загинув 7-річний Радослав Яцко. В момент удару він разом із сім'єю їхав на машині додому.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".

Дивіться також Стали відомі імена ще двох загиблих внаслідок удару Росії по Кривому Рогу

Що відомо про загиблого Радослава

Стало відомо, що однією з жертв російської атаки на Кривий Ріг 4 квітня був Радослав Яцко. На момент смерті йому було всього лише 7 років.

У момент вибуху Радислав сидів за татом, весь удар прийшовся на нього. Хлопчик загинув,

– йдеться у повідомленні.

Радослав Яцко / Фото "Свої. Кривий Ріг"

В якому стані родина хлопчика

Відомо, що батько хлопчика Родіон наразі перебуває у лікарні. У нього контузія, численні поранення та ураження очей.

Також постраждала мама Анна з 8-місячною донькою Аделіною. На жаль, дівчинку порізало уламками. Вони будуть проходити лікування вдома. Крім того, постраждала їхня бабуся, яка теж була в авто в момент удару. Вона також перебуває у лікарні.

Радослав з родиною / Фото "Свої. Кривий Ріг"