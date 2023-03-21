Шмигаль вніс у Раду кандидатури на посаду звільнених міністрів: є рішення комітетів щодо двох

До Верховної Ради України надійшли подання на призначення до уряду трьох міністрів. Два парламентські комітети схвалили кандидатури двох.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Подання до парламенту вніс прем'єрміністр Денис Шмигаль.

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Зокрема, уряд пропонує призначити:

Михайла Федорова – на посаду віцепрем'єрміністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації;

Оксена Лісового – на посаду міністра освіти і науки;

Олександра Камишіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Рішення комітетів

Два парламентські комітети схвалили кандидатури Михайла Федорова та Олександра Камишіна.

Так, Комітет ВРУ з питань цифрової трансформації на своєму позачерговому засіданні рекомендував депутатам призначити Федорова на посаду віцепремєрміністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації.

А комітет із питань економічного розвитку рекомендував призначити Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Що цьому передувало

Верховна Рада у понеділок, 20 березня, підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та Павла Рябікіна – з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Михайла Федорова тимчасово звільнили, щоб перепризначити на нову посаду з ширшими функціями.

Коротко про нових кандидатів

Сергій Шкарлет очолював Міносвіти з грудня 2020 року. Тепер його може замінити директор Малої академії наук, боєць Десантно-штурмових військ Оксен Лісовий.

Олександр Камишін раніше був очільником Укрзалізниці. Звільнений з посади міністра Павло Рябікін може тепер стати послом України в Китаї.

Нові кадрові призначення в Кабміні планують розглянути на наступному засіданні парламенту.