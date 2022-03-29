У Раду подали законопроєкт про повну заборону Московського патріархату в Україні
Джерело:Верховна Рада
В Україні планують повністю заборонити діяльність Російської православної церкви. Це сприятиме захисту нацбезпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.
Відповідний законопроєкт вже внесли у Верховну Раду. Тепер за нього мають проголосувати народні депутати.
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Метою ухвалення законопроєкту є захист нацбезпеки і територіальної цілісності України, запобігання колабораціонізму, припинення розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні,
– мовиться у повідомленні.
Що передбачає законопроєкт
Усю церковну власність управління РПЦ в Україні та релігійних організацій, зокрема й Київської митрополії Української православної церкви, впродовж 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.
Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.
Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні РПЦ, переходять у власність держави.
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