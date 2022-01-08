У Раду внесли законопроєкт, який пропонує зарплати поліцейським від 24 тисяч гривень
Джерело:Верховна Рада
У парламенті зареєстрували законопроєкт, який фактично підвищує зарплату правоохоронців. Документ пропонує прив'язати зарплату поліцейського до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня, що у 2022 році становить 24 810 грн.
Мовиться про законопроєкт №6506-1. Його раніше зареєструвала група з 39 народних депутатів фракції "Слуга народу" та одного – від групи "Довіра".
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Законодавчо документ пропонує доповнити статтю 94 закону "Про національну поліцію" чотирма пунктами, один з яких свідчить:
Посадовий оклад поліцейських не може становити менше ніж 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вишів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
Таким чином зарплата поліцейського в Україні має складатися з:
- посадового окладу,
- доплати за спеціальне звання,
- надбавки за вислугу років,
- доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці,
- доплати за науковий ступінь або вчене звання,
- премії (не більше ніж 30% посадового окладу).
Передбачається, що збільшення зарплати поліцейських має забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпеки роботи, а також забезпечувати відбір до поліції кваліфікованих кадрів.
Прожитковий мінімум в Україні
Закон про державний бюджет України встановлює у 2022 році прожитковий мінімум:
- з 1 січня – 2393 гривні,
- з 1 липня – 2508 гривень,
- з 1 грудня – 2589 гривень.
Зокрема, для працездатних громадян:
- з 1 січня – 2481 гривня,
- з 1 липня – 2600 гривень,
- з 1 грудня – 2684 гривні.
Водночас документ передбачає підв ищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 жовтня до 6,7 тисячі гривень у порівнянні з наявними 6,5 тисячами гривень.