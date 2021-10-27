Радуцький пояснив, за яких умов вакцина може стати платною

В Україні не розглядають можливості платних вакцин від коронавірусу. Наразі держава має можливість імунізувати 60-70% населення.

Таку думку озвучив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. За його словами, вакцина не буде платною, поки у світі триває пандемія, а в Україні збільшується статистика захворювань.

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"Ми ж розуміємо, що цей вірус назавжди, так само як вірус грипу. Зараз навчимося, виробимо колективний імунітет, але кожного року треба буде вакцинація від ковіду так, як і від грипу", – сказав Радуцький.

Ще пів року чи рік і 100% з'являться ліки, які матимуть пряму дію. Можливо, тоді вакцина буде платною. Сьогодні ж таке питання навіть не обговорюють,

– пояснив він.

Яка ситуація зі щепленнями

Радуцький запевнив, що на складах є приблизно 10 мільйонів доз вакцин, а Україна має всі можливості імунізувати 60-70% населення України.

"Міністерство охорони здоров'я вже дозволило вакцинацію дітей з 12 років. Сьогодні МОЗ розглядає питання бустерної дози для людей з групи ризику", – зазначив глава комітету.

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