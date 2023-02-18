Рахунок відкритий, – Кім повідомив про перші збиття ракет

18 лютого 2023, 09:10
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Віталій Кім

Зранку 18 лютого російські окупанти запустили ракети по Україні. Українська ППО вже працює.

Так, одну з ракет вже знищили наші захисники. З’явилося фото уламку.

Важливо У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря

В Україні працює ППО

Скажімо так – рахунок на збиті ракети відкрито,
– написав Кім.

Згодом Кім показав уламок знищеної ворожої ракети.


Знищена ворожа ракета / фото Віталій Кім

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.

Звідки загроза удару

  • Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.
  • За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області. Не ігноруйте сирени.
  • Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".
  • Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор: Софія Ковнір