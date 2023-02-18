Рахунок відкритий, – Кім повідомив про перші збиття ракет
18 лютого 2023, 09:10Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім
Зранку 18 лютого російські окупанти запустили ракети по Україні. Українська ППО вже працює.
Так, одну з ракет вже знищили наші захисники. З’явилося фото уламку.
Важливо У Києві та більшості областей – повітряна тривога: ворог запустив ракети з Чорного моря
В Україні працює ППО
Скажімо так – рахунок на збиті ракети відкрито,
– написав Кім.
Згодом Кім показав уламок знищеної ворожої ракети.
Знищена ворожа ракета / фото Віталій Кім
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ворог використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.
Звідки загроза удару
- Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 08:39 написав, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. Вони летять у напрямку Заходу України.
- За наявною інформацією, в акваторії Азовського моря перебуває два Су-35. Тож імовірна також атака прифронтових районів Запорізької області. Не ігноруйте сирени.
- Віталій Кім о 08:46 підтвердив пуски з акваторії Чорного моря. Припускаємо, що мовиться про атаку ракетами типу "Калібр".
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.