На рахунок, який НБУ відкрив для ЗСУ, вже перерахували понад 6 мільярдів гривень
2 березня 2022 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:НБУ
На спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки ЗСУ в російсько-українській війні, вже перерахували понад 6 мільярдів гривень.
Понад 253,5 мільйона гривень прислали в іноземній валюті з-за кордону. З цієї суми на потреби військових вже перерахували понад 1,6 мільярда гривень.
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Куди спрямували гроші
- Нацгвардії – 450 мільйони,
- Нацполіції – 150 мільйонів,
- Міністерству оборони – 1,025 мільярда.
Залишок на спецрахунку становить 4,53 мільярда.
Раніше для допомоги українській армії Нацбанк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок.
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