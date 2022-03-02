На рахунок, який НБУ відкрив для ЗСУ, вже перерахували понад 6 мільярдів гривень

2 березня 2022 , 18:03
Читать новость на русском

Джерело:

НБУ

На спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки ЗСУ в російсько-українській війні, вже перерахували понад 6 мільярдів гривень.

Понад 253,5 мільйона гривень прислали в іноземній валюті з-за кордону. З цієї суми на потреби військових вже перерахували понад 1,6 мільярда гривень.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Куди спрямували гроші

  • Нацгвардії – 450 мільйони,
  • Нацполіції – 150 мільйонів, 
  • Міністерству оборони – 1,025 мільярда.

Залишок на спецрахунку становить 4,53 мільярда.

Раніше для допомоги українській армії Нацбанк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок.


Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Автор: Ольга Музика