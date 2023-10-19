Ракет ATACMS буде більше: Кулеба розкрив секретні домовленості між Зеленським та Байденом

Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримуватиме ракети ATACMS на постійній основі. Це – результат переговорів Володимира Зеленського та Джо Байдена під час візиту українського лідера до США.

Глава МЗС зауважив, що минуло менше як місяць, й весь світ побачив конкретні результати. Окупантам стало ще спекотніше.

Зверніть увагу У Зеленського сказали, за якої умови ATACMS кардинально змінять хід війни

Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі – це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня,

– наголосив Кулеба.

Він подякував США та Джо Байдену за виконання домовленостей.

Чому про ATACMS тривалий час мовчали

До слова, у Росії через ATACMS – вже паніка. Висловився навіть Путін. Він попросив Байдена забрати далекобійні ракети назад та приїжджати на чаювання. "Гостинність" аж за край.

Тривалий час ухвалення доленосного рішення тримали у секреті. Раніше ЗМІ заявили, що США не оголошували про передачу Україні далекобійних ракет, щоб створити ефект несподіванки для Росії. Рішення ухвалили ще наприкінці серпня, а отримала ATACMS Україна у межах нового пакету допомоги від 21 вересня 2023 року.