Storm Shadow не дістане: які цілі вже міг атакувати "Довгий Нептун"

Україна вперше застосувала ракету "Довгий Нептун" проти військової цілі у тимчасово окупованому Криму. Також це озброєння могли уразити нафтопереробний завод у Туапсе.

НПЗ у Туапсе розташований на відстані понад 700 кілометрів. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Як збільшувалась дальність ракети

Павло Нарожний зазначив, що "Нептун" розроблявся як протикорабельна ракета. Цей проєкт почався ще у 2015 році. Тоді вважалося, що протикорабельними ракетами ми будемо знищувати Чорноморський флот Росії. 13 квітня 2022 року основною ціллю став крейсер "Москва".

Після того "Нептун" був модифікований. Принцип його роботи змінився. Після того було декілька ударів, про які можна сказати, що це був "Нептун". Дальність збільшилась до понад 300 кілометрів. Тоді це була Керченська поромна переправа, яку було знищено.

"Нептун" працює з тилу, щоб ракета могла набрати швидкість та висоту. Дістати до Керчі 300-кілометровою версією практично нереально. Ймовірно, це була перша модифікація до 500 кілометрів. Згодом представники влади заявляли, що дальність буде збільшено до тисячі кілометрів.

Це міг бути нафтопереробний завод у Туапсе. Це відстань понад 700 кілометрів. На відео, які опублікували росіяни, помітний вибух. Під час удару він моментально вибухнув,

– сказав військовий експерт.

Крім того, було чутно звук роботи турбореактивного двигуна, характерного для ракети "Нептун". Це не міг бути один з українських реактивних дронів. Також не це могла бути інша ракета, яку Україна має на озброєнні.

Це не міг бути Storm Shadow. Він не дістане, бо у нього відстань до 500 кілометрів. Це не могли бути SCALP. Це не могли бути ракети, які у нас теоретично є на озброєнні,

– вважає засновник БО "Реактивна пошта".

Зараз повідомляється, що було завдано удару по Криму. Однак для півострова Україні не потрібен "Довгий Нептун", окрім випадку, якщо необхідна крилата ракета. У ній програмується траєкторія. Наприклад, коло над Севастополем. У деяких випадках потрібно облітати зони, де можуть перебувати системи ППО та ПРО. Очевидно, для цього був потрібен "Довгий Нептун".

Збільшення відстані ракети з 300 кілометрів до тисячі відбувалося поступово. Для того, щоб донести боєголовку вагою до 400 кілограмів, яку може нести "Нептун", потрібно збільшувати ракету. Це означатиме, що вона буде більш помітною на радарах, більша ймовірність, що її зіб’ють. Ймовірно, був розроблений новий та більш ефективний двигун. Завдяки цьому ми змогли досягнути дальності у тисячу кілометрів.