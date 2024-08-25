Військовий експерт пояснив, чим "Паляниця" відрізняється від звичайного дрона

Україна на День Незалежності презентувала новий вид вітчизняної озброєння – ракету-дрон "Паляниця". 24 серпня ракета вперше була використана ЗСУ, вразивши ворожий військовий об'єкт на тимчасово окупованій території. Виготовляти дрон-ракету "Паляниця" планують в декількох версіях.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що експерименти з такими видами озброєння в Україні раніше вже відбувалися. Зокрема, була ідея створити дрон-ракету, який відволікав би ворожі системи ППО.

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"Паляниця" може долати відстань 300 – 400 кілометрів

Дрони-ракети, зі слів Мусієнка, можуть летіти на певну відстань і нести вибухівку, їх особливість в тому, що завдяки своїй формі вони менш помітні для ППО, противнику складніше їх збити, та й не всіма системами прориповітряної оборони це можна зробити. Адже саме на цей дрон встановлюється реактивний двигун, що дає можливість розвивати швидкість від 400 до 600 кілометрів.

Той, який зараз міг бути застосований, про який говорить президент України, це дрон, який може долати відстань від 300 до 400 кілометрів, нести 400-кілограмову вибухівку, він менш помітний завдяки своїй формі та швидкості,

– зазначив Мусієнко.

Враховуючи, що в нього двигун реактивний, то він споживає більше палива, відповідно, відстань, яку він може здолати, є меншою, бо вимагає встановлення більшого бака. Але у розробників, зі слів Мусієнка, є рішення, щоб створювати модель з більшим паливозаправником, тоді дрон-ракета долітатиме на більшу відстань.

Дрон-ракета долітає до цілі швидше, ніж звичайний дрон, який може летіти зі швидкістю 120, 130, 140 кілометрів. Він менш вразливий, не кожен засіб ППО може його збити, є можливості та варіації щодо того, аби змінювати різні технічні характеристики, даючи змогу зробити його далекобійнішим,

– зауважив Мусієнко.