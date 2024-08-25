Чому ракета-дрон "Паляниця" є серйозним механізмом тиску на росіян: зведення від Світана

Україна розробила гібридну зброю під назвою "Паляниця". Ця ракета-дрон здатна створити величезні проблеми для росіян.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що в радіусі дії нової гібридної зброї "Паляниці" розташовані близько 20 – 25 російських аеродромів, не рахуючи складів.

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На що здатна ракета-дрон "Паляниця"

Полковник запасу зазначив, що, судячи з деяких схем, які були оприлюднені, така ракета-дрон являє собою трубу з крильцями. У трубі міститься турбореактивний двоконтурний двигун, завдяки якому вона може долетіти на дальність до 1 000 кілометрів. Там же є бойова частина, яка може бути до 500 кілограмів.

За його словами, оскільки це ракета-дрон, то вона може бути дуже дешевою, їй потрібен лише зв'язок з супутником або ж пряме керування, хоча на такій дальності це дуже складно.

Це серйозний механізм тиску на росіян,

– наголосив Світан.

Він зауважив, що річ насамперед у дальності, адже це велика проблема для противника. Ця ракета-дрон точно дістане до річки Волги, а, можливо, й за нею. А в цьому радіусі розташовані близько 20 – 25 російських аеродромів, не рахуючи складів.

Якщо йтиме сотня таких "Паляниць", то, як додав Світан, росіяни можуть збити 50, а решта пройде крізь їхню ППО. До того ж навіть у цьому випадку ракета-дрон виконає завдання, взявши на себе ворожу ракету, яка може бути значно дорожчою за нашу "Паляницю".

Що змушена буде робити Росія щодо Курщини

Світан припускає, що операція ЗСУ в Курській області буде розгортатися. Йдеться про укріплення наших рубежів ще глибше – вздовж річки Сейм. Росіяни проґавили певний момент і швидко наздогнати його вже не зможуть.

На його думку, через 1 – 2 тижні противнику все ж доведеться знімати серйозні резерви зі східного фронту й перекидати на Курський напрямок. І росіяни будуть змушені вибудовувати лінію оборони на правому березі Сейму, розуміючи, що вони потраплятимуть у "котел".

Навіть зараз уже видно нездатність російського командування прогнозувати розвиток ситуації,

– зауважив полковник запасу.

А наш Головнокомандувач і Генштаб, за його словами, дуже швидко відреагували на російську некмітливість і перекидають певні резерви, розширюючи плацдарм.