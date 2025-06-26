Українська ракета-дрон "Пекло" вже в дії: чим вона відрізняється від стандартної крилатої ракети

Ракети-дрон "Пекло" вдарили по переправі через річку Айдар на Луганщині та насосній станції, яка була розташована поруч. Ця зброя має свої особливості.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що ракета-дрон "Пекло" дещо відрізняється від класичної крилатої ракети. Але важливо, що Україна змогла налагодити таке виробництво.

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Чим "Пекло" відрізняється від крилатої ракети

Як наголосив Нарожний, крилата ракета летить в районі 800-900 кілометрів за годину. Ракета-дрон "Пекло" має дещо нижчу швидкість. Були повідомлення про 700 кілометрів за годину.

Також крилата ракета потребує носій. Це може бути літак або наземна платформа, яка розганяє її до маршової швидкості, а вже потім вмикається двигун. Ракета-дрон – це проміжний клас. Очевидно, що вона розганяється за допомогою турбореактивного двигуна.

Загалом ракета-дрон є простішою за класичну крилату ракету. Там менша бойова частина. Якщо у крилатій ракеті – 450-500 кілограмів, то ракета-дрон – 50 кілограмів. Також відрізняється вартість. Якщо крилата ракета може коштувати від 1,5 мільйони доларів та більше, то ракета-дрон – це десь сотні тисяч доларів.

Головне – мати змогу виготовляти ці невеликі ракети у великих кількостях. Йдеться про сотні одиниць. Двигуни можна купити. Навігаційні системи можемо виробляти. Боєголовку теж можемо. Головне – кількість. В сучасних умовах не по всіх цілях запустиш ракети на кшталт "Нептуна", бо це дорого. Такі ракети мають летіти по аеродромах, де стоять дорогі літаки та так далі,

– зазначив Нарожний.

Ракети-дрон "Пекло" вдарили по переправі та насосній станції. І це чудова зброя для знищення таких об'єктів. Вона демонструє свою ефективність.