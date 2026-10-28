Надто висока швидкість: експерт розкрив, чим небезпечна нова російська ракета "Філін"

РФ вже почала робити ставку на дешеві крилаті ракети. Нещодавно на фронті помітили ще й нову російську ракету "Філін".

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN.UA Олег Катков. За його словами, останнім часом ворог активніше почав застосовувати засоби "Бандероль", "Дань-Т" та той самий "Філін". При цьому варто розуміти, що це не реактивні безпілотники, а вже повноцінні крилаті ракети.

Як протидіяти ракеті "Філін"?

Як наголосив Катков, на відміну від "Бандеролі", "Герані-5", ракета "Філін" має кращі параметри щодо швидкості. Головне управління розвідки повідомляло про 800 кілометрів за годину. Наразі Сили оборони не мають реактивних безпілотників, які здатні збити таку ціль. Швидкість надто висока.

Українські військові використовують спеціально адаптовану версію реактивного дрона "Барс", який переробили для ураження повітряних цілей. Проте його максимальна швидкість становить 700 кілометрів на годину. Це принаймні за тими параметрами, які публічно відомі.

Можливо, існують версії "Барса", які трохи швидші. Але для того, аби ефективно перехоплювати ціль, яка рухається 800 кілометрів на годину, потрібно мати більшу швидкість десь на 30%. А бажано в півтора-два рази,

– сказав Катков.

Через це виникає потреба в надзвукових перехоплювачах. Тобто йдеться про традиційні зенітні ракети. Також таку ціль можна збивати за допомогою F-16, але так витрачається льотний ресурс літаків. Окрім цього, "Філін" – цілком звична ціль для "Гепардів".

Катков розповів про нову російську ракету "Філін": дивіться відео 24 Каналу

Додамо, радник президента України з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов повідомляв, що російська ракета "Філін" здатна долати відстань до 1200 кілометрів. Вона має кілька переваг над реактивними дронами.