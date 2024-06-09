Під час останнього обстрілу ЗСУ збили російську ракету Х-101 з касетною бойовою частиною, – ЗМІ

Під час масованого обстрілу України вночі 7 червня російська армія вперше з початку повномасштабного вторгнення застосували ракети Х-101 з касетною бойовою частиною. Цю ворожу ціль вдалося збити нашим захисникам.

Загалом під час нічної російської атаки 7 червня Повітряні сили відзвітували про збиття 5 російських Х-101/Х-555. Тієї ж ночі ворог застосував і близько п'яти десятків безпілотників типу "Шахед".

До теми Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 7 червня

Ворог застосував касетні Х-101 під час останнього обстрілу

Офіцер ЗСУ у телеграм-каналі "Полковник ГШ" повідомив, що перша бойова частина ракети залишилася осколково-фугасною. А ось інша – стала касетною.

Автор каналу відзначає, що ця модернізація Х-101 стала четвертою за час повномасштабної війни.



Російська армія атакувала Україну касетною Х-101 / Фото з телеграм-каналу "Полковник ГШ"

Наразі Х-101 має 4 версії:

версія 1.0 має оптику з однією лінзою;

версія 2.0 має оптику з трьома лінзами, оснащена бортовою станцією РЕБ та системою відстрілу диполем;

версія 3.0 має подвійну бойову частину;

версія 4.0 має подвійну касетну бойову частину.



Елемент бойової частини Х-101 / Фото з телеграм-каналу "Полковник ГШ"

Журналісти Defense Express припустили, що ракети Х-101 з касетною бойовою частиною ворог буде використовувати передусім для обстрілів українських аеродромів. У виданні наголосили, що наразі невідомо, як активно ворог використовує ці ракети для терористичних обстрілів України і як у відсотковому відношенні розподіляється виробництво ракет з різними бойовими частинами.

Автор каналу "Полковник ГШ" також зазначив, що раніше серед російського арсеналу дозвукових ракет касетну частину мала лише Х-59.

Як прокоментували застосування цієї ракети у Повітряних силах

У коментарі 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що поки не може підтвердити застосування касетної ракети Х-101 російськими загарбниками.

Ми не знаємо, що це за ракета. Прокоментувати цю інформацію має Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Після цього стане зрозуміло, що це була за ракета і її деталі,

– сказав Євлаш.

Він також наголосив, що Повітряні сили не відповідають за те, який саме це був тип ворожої ракети. Адже для військових це лише ціль, і вони збивають всі ворожі цілі, які виявляють на території нашої держави.

намагається сконтактувати з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз щодо застосування касетної Х-101 росіянами. Як тільки деталі стануть відомими, ми обов'язково доповнимо цю новину.