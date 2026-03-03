Усе падатиме на Росію: військовий експерт вказав на недолік російських ракет Х-22

Російські ракети Х-22, які запустив ворог, зникли з радарів ще над територією Росії. Проблема недольоту має системний характер і пов’язана з технічним станом озброєння та складністю його експлуатації.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що ці ракети є застарілими, часто дають збої під час запуску або польоту та можуть падати, створюючи небезпеку через токсичне паливо.

Чому Х-22 стала системною проблемою для самої Росії?

Важливо! Ракета Х-22 оснащена потужною бойовою частиною масою майже до однієї тонни – орієнтовно 960 – 980 кілограмів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у більшості балістичних або крилатих ракет, де вага бойової частини зазвичай становить 450 – 480 кілограмів.

Падіння російських ракет трапляються не вперше. Раніше під час запусків з району Моздока значна частина ракет падала в Чорне море, а тепер після стартів із Брянської області вони нерідко падають там.

Ракет Х-22 у Росії багато, частину з них Україна свого часу передала за президентства Леоніда Кучми, і тепер вони знов летять до нас. Х-22 – це стара протикорабельна ракета з ненадійними системами, яка потребує складного обслуговування. Крім того, вона заправляється токсичним двокомпонентним паливом, тому у разі падіння навіть без вибуху становить серйозну екологічну небезпеку й потребує знезараження,

– сказав Світан.

У Чорному морі через часте падіння ракет періодично спостерігають масовий мор риби. Ця ракета неточна для ударів по наземних цілях і часто влучає випадково. Тому її використання радше спрямоване на створення страху й хаосу, ніж на досягнення точних військових результатів.

"Однак у цьому випадку спрацював ефект бумеранга: наслідки вдарили й по самій Росії. Тепер їм доведеться проводити знезараження, адже ракета містить два токсичні компоненти палива, і обидва становлять серйозну небезпеку", – наголосив Світан.

Зверніть увагу! Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що для перехоплення Х-22 необхідні ракети PAC-3 із комплексу Patriot – ті самі, якими збивають балістичні цілі. За його словами, таким чином противник намагається виснажити українські запаси цих перехоплювачів. Якщо наприкінці минулого року частка балістичних ракет серед усіх пусків становила близько 30% на місяць, то нині цей показник зріс до 61 – 65%.

Що відомо про роботу українського ППО?